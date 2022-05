La cellule de crise de Vivalia s’est réunie ce dimanche matin pour faire le point de la situation après une importante attaque informatique survenue dans la nuit de vendredi à samedi. 200 serveurs et 1500 PC étaient touchés, mais la sécurité des patients et les services vitaux sont entièrement préservés.

Consultations : un message SMS d’annulation sera envoyé à chaque personne ayant un rendez-vous. Certaines consultations pourraient être maintenues suivant l’appréciation du médecin concerné qui prendra alors contact avec son patient ;

Opérations/interventions chirurgicales : toute personne programmée demain sera contactée par Vivalia pour être informée du maintien ou pas de son opération. Cette décision sera prise au cas par cas, en fonction de la situation du patient, en concertation entre médecins/infirmières et le Directeur médical ;

Radiologie/scintigraphie : tous les examens programmés sont annulés ;

Centres de prélèvements : les prises de sang sont maintenues ;

Centres Covid : toute l’activité est arrêtée.

Toute la médecine d‘urgence continue à être assurée.

Les conséquences de ce virus ont un impact direct sur l’activité médicale des hôpitaux généraux. Ainsi, des mesures spéciales ont été décidées pour la journée de ce lundi 16 mai:

Pour les jours suivants, l’activité médicale sera réévaluée et définie par la Cellule de crise de Vivalia en fonction de l’évolution de la situation. La cellule de crise se réunira chaque matin et en urgence, si nécessaire. Les décisions seront prises dans l’intérêt des patients afin d’assurer la meilleure continuité des soins possible.

Au niveau de l’attaque informatique et de ses conséquences, les équipes appuyées par des experts extérieurs ont identifié la source d’intrusion et colmaté la brèche.

A ce stade, aucune " mine" n’a été découverte. Les équipes travaillent à rétablir la situation afin de redémarrer la structure informatique dans les meilleurs délais, avec les meilleures conditions de sécurité possibles. Cette relance est établie suivant une hiérarchie déterminée selon les priorités fonctionnelles (laboratoires, radiologie, dossiers médicaux.)

La cellule de crise a enfin tenu ce matin à remercier et saluer le formidable engagement de toutes les équipes mobilisées ce week-end, qu’elles soient informatiques, techniques médicales, infirmières, administratives. Vivalia remercie également la solidarité affichée par d’autres hôpitaux qui ont proposé leur aide.