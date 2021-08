La police fédérale vient de lancer un avis de recherche à la demande du parquet du Luxembourg division Neufchâteau.

Le 25 mai dernier, vers 14 h15, un individu a commis un attentat à la pudeur sur une jeune fille âgée de 17 ans dans la ruelle de Chermont à Saint-Hubert.

Cet homme est âgé entre 55 et 60 ans. Il mesure environ 1m70, est de corpulence robuste et ventripotent. Il a de longs cheveux grisonnants et une barbe grisonnante tressée. Il porte des lunettes.

Au moment des faits, il était vêtu d’une veste brune de style "cow-boy", d’une chemise à carreaux bleus et blancs, de santiags et d’un grand chapeau.

Le parquet demande à cette personne de prendre contact avec les services de police.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, veuillez prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.