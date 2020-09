À Marche, le drive-in s’est installé face à hôpital, de l’autre côté de la chaussée. Aucune file à déplorer vendredi après-midi. Les voitures se succèdent sous la tente sans provoquer d’encombrement sur la route, et ce grâce à une procédure optimisée. "Nous sommes parvenus à améliorer l’aspect informatique et administratif en interne chez Vivalia (l’intercommunale des soins de santé en province du Luxembourg , NdlR)", souligne Vincent Lejeune, biologiste au sein du laboratoire de Marche-en-Famenne. "Si le médecin traitant qui envoie le patient se faire dépister a correctement effectué la demande électronique, il suffit de scanner la carte d’identité du patient pour retrouver toutes ses informations. Cela évite de devoir tout encoder manuellement, et permet d’augmenter le rythme des dépistages. Le frottis en lui-même ne prend que quelques secondes."