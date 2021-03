La zone de police Sud-Luxembourg vient de lancer un avis de recherche à la demande du parquet du Luxembourg.

" Nos services ont été avisés ce jeudi 25 mars en matinée de la disparition de Dzmitry Zhloba, chauffeur international de nationalité biélorusse", précise la police dans un communiqué. " L'intéressé travaille pour la société de transport international Finejas."

Le week-end dernier, ce chauffeur, âgé de 42 ans, a stationné son camion au niveau du parking du complexe douanier situé le long de la A28 à Aubange en direction de la France à proximité immédiate de la frontière.

Il a été aperçu pour la dernière fois à cet endroit mercredi par un autre chauffeur ayant été dépêché sur place par la compagnie de transport. Lors du dernier contact avec cette personne, le second chauffeur a signalé qu’elle se trouvait sous influence de boissons alcoolisées. Le lendemain, il n’a plus trouvé de trace de Dzmitry Zhloba au moment de reprendre la route et a signalé sa disparition auprès de son employeur et de la police.



Selon le second chauffeur, le disparu porte un sac en bandoulière dans lequel se trouvent ses documents. Ce sac n'a pas été retrouvé dans la cabine du véhicule. Il n'a toutefois pas emporté son passeport ni son permis de conduire.



Si vous disposez d'informations permettant de localiser cette personne ou de tout élément qui serait utile à l'enquête, merci de bien vouloir prendre contact avec la zone de police Sud-Luxembourg au commissariat d'Aubange au 063/210.460.