Le chantier de réalisation du giratoire qui se déroule actuellement à Aubange, sur la N830, au carrefour formé avec la N 830B, entre dans sa dernière ligne droite.

Ce nouveau rond-point, destiné à fluidifier le trafic, devrait être ouvert à la circulation pour le début du mois de septembre, après une fermeture de deux semaines de la N 830.

Ainsi, du vendredi 14 août, 20 h, au lundi 31 août, 24 h, la N 830 sera fermée entre l’intersection avec la N 804 et l’intersection avec la N 5B au Luxembourg (soit environ 5 km). Seule une circulation locale sera autorisée.

Des déviations seront mises en place :

• De la France vers le Luxembourg et inversement : via N804, N5F et N5.

• De la Belgique vers le Luxembourg et inversement : via A28, N88 et N5B.

• Les poids lourds se rendant au Luxembourg devront emprunter la E25- E411/A4 via la A28, sauf la circulation locale qui sera autorisée à suivre les deux déviations précédentes.

Concrètement :

• l’accessibilité du parc d’activités “rue Fernand André” s’effectuera via le centre d’Athus vers la Police, les musées et ce, uniquement pour les voitures (pas de camions)

• l’accessibilité rue Terminal est possible pour l’accès au TCA, Expo Road, TRAX, agence en douane… par du charroi lourd (semi-remorques). Les travaux “giratoires” se réalisent par demi-chaussée donc l’accès sera toujours possible sauf les nuits du 18/08 au 20/08 de 17h à 5h

• est maintenu l’accès vers la rue Terminal pour les véhicules venant du GDL sauf fermeture les nuits du 18/08 au 22/08 de 17h à 5h

• les véhicules venant de France ou du giratoire “Jardinerie” devront emprunter la déviation vers Rodange/Pétange

• en ce qui concerne l’accessibilité du parc d’activités “rue Rougefontaine” (Scott, Loco, Jost, Ma Jardinerie, etc.), l’accès sera possible pour les véhicules venant de France et, depuis le GDL, via la déviation Pétange/Rodange

Cette fermeture aura une double utilité : elle permettra de finaliser le nouveau giratoire (réalisation de l’anneau central) et sera indispensable dans le cadre d’un autre chantier, celui de la construction d’une liaison ferrée reliant la gare d’Athus au réseau ferroviaire français (chantier mené par Infrabel et IDELUX). Les agendas de ces deux chantiers ont donc été combinés pour programmer la fermeture de la N830 et impacter les usagers le moins possible.

Le nouveau rond-point sera, donc, accessible dès le 1er septembre prochain (quelques aménagements sans impact sur le trafic devront encore être réalisés). Ces travaux, qui ont débuté le 27 avril dernier, sont financés par la Sofico. Ils représentent un budget d’environ 810 000 euros HTVA. Ils sont réalisés en collaboration avec le partenaire technique de la Sofico : le SPW Mobilité et Infrastructures.