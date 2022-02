L’accessibilité au parc d’activités "rue Fernand André" se fait via le centre d’Athus

Dans le cadre de la réalisation de la nouvelle liaison ferrée offrant un lien direct entre la gare d’Athus et la France, des travaux urgents sont en cours de réalisation sur l’avenue de l’Europe (N830) afin de solutionner des problèmes concernant les ouvrages existants comme le passage supérieur et la culée du viaduc.

Après analyse de stabilité desdits ouvrages, la solution technique de réparation a rapidement été déterminée et validée par les différentes parties (maître d’ouvrage, entreprise, experts et assurances).

Elle consiste en l’hydrodémolition d’une part importante de l’ouvrage d’art (passage supérieur N830), à son bétonnage de réparation en différentes phases, au remblayage périphérique de l’ouvrage en empierrement stabilisé et à la remise en état de la voirie N830.

Ces travaux complexes nécessitent des techniques particulières et des temps de séchage pour le béton. Tout est mis en œuvre pour réaliser les travaux concernés dans les meilleurs délais, avec notamment des prestations de nuit et de week-end.

Cependant, les temps de séchage des différentes phases de bétonnage entraînent une prolongation de la fermeture de voirie N830. En conséquence, la fermeture de la voirie N830 sera prolongée jusqu’au 21 mars 2022. Pendant cette période, un itinéraire de déviation est mis en place avec l’aide des autorités des différents pays impactés par ces travaux.

Concrètement :

- L’accessibilité au parc d’activités « rue Fernand André » se fait via le centre d’Athus vers la police et les musées, et ce, uniquement pour les véhicules légers (pas de camion).

- L’accessibilité « rue du Terminal » pour accéder au Terminal Container d’Athus (agence en douane) est maintenue pour le charroi lourd (camions).

- Les véhicules venant de France ou du giratoire « Jardinerie » doivent prendre la déviation vers Pétange / Rodange.

- L’accessibilité au parc d’activités « rue Rougefontaine » (Scott, Lock’O, Jost, Ma Jardinerie, etc.) : est possible pour les véhicules venant de France, depuis le Grand-Duché de Luxembourg, se fait via la déviation Pétange / Rodange.

- Hors circulation locale, les camions de plus de 3,5 tonnes sont déviés vers l’autoroute E411.