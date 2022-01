Dans le cadre de la réalisation de la nouvelle liaison ferrée offrant un lien direct entre la gare d’Athus et la France, des travaux urgents sont en cours sur l’Avenue de l’Europe (N830) afin de solutionner des problèmes relatifs aux ouvrages existants.

Alors que fin 2021, la fermeture de la N 830 avait été annoncée pour la période du 7 au 24 janvier, des problèmes conséquents de stabilité du nouvel ouvrage d’art changent la donne.

Pour des raisons évidentes de sécurité, la fermeture totale de l’Avenue de l’Europe doit être maintenue et ce, pour une durée encore indéterminée, au minimum jusqu’au 28 février 2022. Cette problématique ne pouvait être décelée avant les travaux.

La deuxième phase, prévue au printemps – été 2022, prévoit la fermeture temporaire de la N830 pour une durée de l’ordre de 60 jours calendrier. Elle permettra d’effectuer les réparations auxdits ouvrages et de remplacer le solde du remblai en place.

Concrètement :

- L’accessibilité au parc d’activités "rue Fernand André" se fera via le centre d’Athus vers la police, les musées, et ce, uniquement pour les véhicules légers (pas de camions).

-L’accessibilité " rue du Terminal " pour accéder au Terminal Container d’Athus (agence en douane) sera maintenue pour le charroi lourd (camions).

- Les véhicules venant de France ou du giratoire " Jardinerie" devront prendre la déviation vers Pétange / Rodange.

-L’accessibilité au parc d’activités " rue Rougefontaine" (Scott, Lock’O, Jost, Ma Jardinerie, etc.) sera possible pour les véhicules venant de France, depuis le Grand-Duché de Luxembourg, se fera via la déviation Pétange / Rodange.

- Hors circulation locale, les camions de plus de 3,5 tonnes seront déviés vers l’autoroute E411.