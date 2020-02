Jean-Philippe Florent (Ecolo) s’interroge, suite au cas de Courcelles.

Ces derniers jours, le broyeur à mitraille de Courcelles a fait parler de lui. La raison? Ce type de broyeur rejette dans l’atmosphère des PCB, des substances hautement toxiques, classées par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) comme étant des perturbateurs endocriniens avec une forte suspicion d’être cancérogènes. Et dans la Province de Luxembourg, c’est du côté d’Aubange que les regards sont tournés.



D’autant plus que la société qui gère ce broyeur est en train de tenter de prolonger son permis d’exploitation. Le dossier est entre les mains de la Ministre Tellier.



« Un rapport du service de toxicologie de l’hôpital universitaire de Liège réalisé en octobre 2019 met en avant les préoccupations liées aux broyeurs wallons spécialisés dans le recyclage des voitures, en raison des risques pour la santé que la proximité de ces entreprises entraîne. Des taux importants de PCB (des substances toxiques de type dioxine) ont été détectés autour de ces entreprises, et ces particules fines peuvent être ingérées par les riverains et contaminer leurs jardins, les œufs de leurs poules, etc…La proximité de ces usines a aussi comme conséquence une détérioration du cadre de vie et des nuisances sonores. La contamination due aux PCB autour de Courcelles est jugée particulièrement préoccupante par la Ministre Tellier, qui rappelle les précautions de sécurité dans les zones concernées : se laver les mains régulièrement, laver les fruits et légumes issus de jardins privés, ne pas consommer les œufs et le lait produits individuellement, surveiller que les enfants ne mettent pas d’objets tombés à terre en bouche, etc. Pour le cas précis d'Aubange, la Ministre n'a pas pu entrer dans le détail, par respect de la procédure en cours. Elle informe simplement que le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué de la Région devront se prononcer. Mais on peut se poser une question : les installations à Aubange sont-elles susceptibles de rejeter autant de particules qu’à Courcelles? », communique aujourd’hui le député wallon Jean-Philippe Florent (Ecolo). La ministre a encore quelques semaines avant de trancher.