Ce lundi 25 octobre, la réfection des revêtements de deux bretelles de l’échangeur n°3 " Athus" débutera. Ces travaux porteront uniquement sur les bretelles de sortie et d’accès à l’autoroute pour les usagers circulant vers la France. Ils nécessiteront leur fermeture pendant les deux semaines d’intervention.

Du 25 octobre au 7 novembre, au niveau de l’échangeur n°3 " Athus" de l’A28 , les conditions de circulation seront modifiées.

Les usagers circulant sur l’A28 en direction de la France ne pourront plus emprunter la bretelle de sortie vers la N88/rue d’Athus. Ils seront déviés via l’échangeur n°4 « Aubange », l’A28 en direction d’Arlon et la sortie n°3 « Athus ».

Les usagers circulant sur la N88/rue d’Athus ne pourront pas gagner directement l’autoroute en direction de la France. Ils devront emprunter l’A28 vers Arlon, la N81 et la N883 afin de reprendre l’autoroute en direction de la France.

Ce chantier représente un budget d’environ 281.600 € HTVA financé par la SOFICO, maître d’ouvrage. Il sera réalisé en collaboration avec son partenaire technique, le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre. La S.A. Socogetra a été désignée par marché public pour l’exécution de ces travaux.