Les différents secteurs d’activité touchés par la crise sanitaire, comme l’Horeca et ceux jugés non-essentiels, doivent ouvrir le plus vite possible", scandaient en substance les personnes présentes sur le parking de la Vendetta, le lieu de rassemblement à Libramont.

Munis d’affiches sur lesquelles on pouvait lire "Commerces à remettre", ces manifestants pacifiques en ont ras-le-bol et souhaitent des décisions concrètes de la part des politiciens. "On peut m’interdire beaucoup de choses, mais pas de parler. L’Etat ? Nous avons reçu des miettes pour sortir la tête hors de l’eau. Ce n’est pas suffisant pour la majorité d’entre-nous. C’est inadmissible de voir qu’on nous laisse dans l’abandon total depuis des mois. Les Ministres ont mal géré la crise et doivent prendre des mesures radicales, financières. Aujourd’hui, c’est terminé ! Vous ne pouvez plus nous laisser à l’agonie. On dit stop ! Si vous n’entendez pas le message, ça ne se passera pas comme ça. On veut avoir le droit de travailler" précise René Collin, l’un des initiateurs de ce rassemblement et patron de la Vendetta.

L’équipe du café le Diamond’s Bar à Libramont, un établissement fermé depuis plusieurs mois, était aussi présente. "Nous avons entre 70 et 80 % de perte par rapport à une année normale. On va aussi devoir checker l’état des marchandises et probablement en jeter, car je ne suis pas sûr que tous les fûts, les softs ou amuse-bouches achetés il y a quelques mois soient encore bons en cas de réouverture. A côté de ce manque à gagner, il y a l’aspect personnel. Mes revenus ont changé. Aujourd’hui, je touche 750 euros de chômage. C’est moins que si j’étais au CPAS", explique l’un des serveurs. De son côté, Jacky Vleugels, de l’entreprise bertrigeoise ACRM, un indépendant spécialiste dans la vente de mobilier dans le secteur Horeca, est venu par solidarité. "Ces gens souffrent, je le vois bien ! Svp, Messieurs les Ministres, faites un geste positif et rapide. Ne laissez pas mourir ce secteur qui vous rapporte. Aidez ces commerçants et écoutez-nous", conclut-il.

