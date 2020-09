Mardi, à Libramont, deux individus, bien connus des services de police, se sont disputés au cours d’une soirée bien arrosée. Ils ont quitté le café séparément et se sont retrouvés dans un bâtiment à Bertrix.

Ils ont continué à se chamailler et en sont venus aux mains. Une tierce personne les a séparés. La police est intervenue. Des poursuites sont engagées à leur encontre pour coups et blessures et port d’arme prohibée. Le parquet a opté pour la procédure accélérée. Ils comparaîtront prochainement devant le tribunal correctionnel.