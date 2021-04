La Maison Croix-Rouge de Bastogne rappelle que le "P’tibus" tourne à horaire réduit depuis le début de la crise sanitaire.

" Nous avertissons les usagers pour leur éviter de se retrouver sans moyen de transport à certains endroits du parcours", précise la Croix-Rouge dans un communiqué. "Depuis le début de la pandémie, le "P’tibus" ne tourne plus dans Bastogne que de 10h à 14h, du mardi au samedi. Le dernier départ de l’hôpital est donc fixé à I3h, et il ne circule plus le dimanche."

La Croix Rouge annonce que dès que la situation sanitaire s’améliorera, l’horaire normal sera rétabli à savoir, huit rotations avec un premier départ à 10h et un dernier départ à 17h.