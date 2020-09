Le Wagon Léo à Bastogne proposera, du 29 octobre au 21 mars, un nouveau concept éphémère : une station de ski avec huit cabines authentiques – huit bulles - permettant de partager une fondue savoyarde. Le concept « After ski by Léo », imaginé par Arnaud, Grégory et Anne-Sophie Bertholet, s’installera dans un décor réaliste empreint d’un esprit vintage.

Les clients pourront manger dans des cabines authentiques, avec, au programme, un menu trois services, composé d’une entrée, d’une fondue savoyarde et d’un dessert. Le tout dans une ambiance conviviale rappelant celle d’un restaurant familial d’altitude. Chaque cabine pourra être réservée pour un minimum de 4 personnes. Tout l’espace pourra bien entendu être privatisé sur demande.

"Les normes qui nous sont imposées dans le cadre de cette crise sanitaire nous forcent à nous réinventer », explique Grégory Bertholet, administrateur-délégué du Wagon Léo « On a toujours eu pour vocation de faire voyager et rêver nos clients. On a donc cherché un concept qui permet de partager un moment convivial dans un cadre féérique et c’est là qu’on a imaginé de créer une station de ski sur la terrasse du Wagon. La commune de Bastogne a toujours été très dynamique et c’est une manière pour nous d’apporter notre pierre à l’édifice en termes de tourisme et de développement économique. Ce concept n’aurait pas pu voir le jour sans partenaire, notamment Gulf Martelange. »