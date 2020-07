La moyenne provinciale ne dépasse pas 90 kg. Un plan d’actions va être élaboré

Le compte communal 2019, en boni de 108.000 euros à l’exercice propre du service ordinaire, a suscité le débat au récent conseil communal de Bastogne. Il a néanmoins été approuvé à l’unanimité.

" Il faut le reconnaître : plusieurs indicateurs sont positifs", a relevé la conseillère Jessica Mayon. "Cela dit, en ce qui concerne les déchets, la vente des sacs a augmenté de 46 % entre 2016 et 2019. La moyenne communale est supérieure à la moyenne provinciale. Une réflexion sur des actions de sensibilisation pourrait avoir lieu au sein d’un groupe de travail. Personnellement, je suis d’accord de m’inscrire dans cette démarche."

" En matière de déchets, on a réalisé des économies très importantes mais il est vrai qu’il reste de la marge, merci pour la main tendue", a rétorqué le bourgmestre. "La quantité de déchets produite doit, en effet, être réduite. A Bastogne, la fraction résiduelle représente 121 kg par an et par habitant alors que la moyenne provinciale est de 90 kg. Le coût supplémentaire s’élève à 75 000 euros. Notre ambition est d’arriver à la moyenne."

Selon le bourgmestre, si un travail de sensibilisation et de communication reste à faire, la répression et la sanction sont d’autre pistes à explorer pour diminuer la quantité de déchets ménagers. "Au cours de la même année, on a doublé le nombre d’agents constatateurs. La vérification pour s’assurer que le tri a bien été effectué pourrait être amplifiée", a expliqué Benoît Lutgen.

Toujours au rayon déchets ménagers, le conseil communal a approuvé le règlement relatif à la vente de sacs destinés à la collecte sélective. Les sacs réglementaires seront mis à la disposition des citoyens au prix de 20 euros pour un rouleau de 10 sacs de 60 litres ou de 12 sacs de 50 litres. Un montant de 10 euros sera demandé pour un rouleau de 12 sacs biodégradables de 20 litres. Les sacs de 60 litres destinés à la collecte des tontes de pelouse sont vendus au prix unitaire d’un euro.