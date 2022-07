Bastogne : près de 8, 5 millions € de l’Europe pour les écoles !

Des subsides pour l’ICET, Arloncourt, Moinet et l’école maternelle de l’INDSé

La rénovation de plusieurs établissements scolaires situés dans la commune de Bastogne sera, en grande partie financée, par l’Europe dans le cadre du plan de relance. Près de 8, 5 millions € de subsides seront, en effet, octroyés.

" La qualité des dossiers déposés par la ville a été reconnue par le soutien exceptionnel de la part du plan de relance européen et validée par le gouvernement de la fédération Wallonie Bruxelles", se réjouit Benoît Lutgen, bourgmestre et député européen.

Ces montants inédits permettront notamment de proposer un tout nouveau projet pour l’Institut Communal d’Enseignement Technique (ICET) qui bénéficiera d’un montant de plus de 6 millions d’euros.

Le bâtiment actuel, rue des Remparts, sera démoli. La nouvelle école sera reconstruite en lieu en place de l’ancienne. Toutes les activités scolaires y seront centralisées. La commune récupèrera les bâtiments de l’ancien marché couvert.

"Ce projet de regroupement des activités préparé depuis plusieurs mois pourra se concrétiser et apportera un contexte pédagogique renforcé pour les élèves et les équipes éducatives, poursuit le bourgmestre de Bastogne. Ces investissements apporteront également un soutien aux entreprises de la région."

Le plan de relance européen soutiendra également un projet pour les élèves d’Arloncourt et de Moinet pour un montant de plus de 300.000 euros. Enfin, l’Institut Notre Dame Séminaire (Indsé) a obtenu un montant de plus de 2 millions d’euros pour son école maternelle.

"Le bâtiment, situé rue des Remparts, l'une de nos trois implantations, accueille 131 élèves , précise la directrice Régine Jacoby.Il sera démoli et reconstruit. L'objectif de ces travaux est double : atteindre des normes énergétiques plus performantes et développer une pédagogie en tronc commun grâce au lien physique avec l'école primaire. La date de début des travaux n'a pas encore été décidée mais le chantier devra être terminé en juin 2026. »