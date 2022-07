Houffalize : un Festival "Enfants" à Houtopia (vidéos)

L’équipe d’Houtopia vient de présenter, en compagnie de l’échevin Marc Knoden et de l’artiste houffalois Stéphane Deprée, les animations de l’été. La saison estivale 2022 sera marquée par un Festival " Enfants" et cinq ateliers interactifs.

Ce Festival inédit débutera le 9 juillet. Il se cristallisera autour de l’exposition des oeuvres de Stéphane Deprée, alias Durus. L’artiste a, en effet, réalisé 50 illustrations au fusain et à la craie blanche sur papier kraft en s’inspirant de souvenirs d’enfance.

"La thématique de cette exposition est, effectivement, l'enfance mais au-delà des moments joyeux et des rires, elle fait ressurgir des souvenirs plus difficiles, plus troubles, plus violents de cette période de la vie, souligne l'artiste. Ces moments qui, peut-être ont fait de nous des victimes d'erreurs des adultes, de secrets de famille, de moqueries ou de harcèlement."

Le fondateur des Z’Ateliers met, ainsi, en lumière les images de l’enfance, tantôt légères, tantôt graves et souhaite susciter une réflexion sur le monde, que ce soit d’adulte ou d’enfant, et, en tout cas, sur ce qui se grave en chacun de nous dès l’enfance.

Un programme pluridisciplinaire sera proposé tout au long de ce Festival qui se clôturera le 9 novembre avec la Fête des droits de l’enfant à laquelle participera le Belgian National Orchestra.

Un atelier sera proposé au sein de l’exposition tous les jours à 13 h 30. Les enfants seront invités à découvrir une sélection de dessins et à faire le lien avec différentes expériences sensorielles. Ils s’approprieront ensuite l’œuvre de l’artiste en la mettant en couleurs.

©N.L.

Dans la zone d’accueil, un espace d’introspection sera proposé via un mur sensoriel formé de 50 boîtes métalliques aimantées. L’objectif ? Découvrir en famille, avec ses proches, ce que contiennent ces boîtes afin d’échanger sur les souvenirs que leur contenu peut nous évoquer.

Toujours dans le cadre de la saison estivale, cinq rendez-vous sont organisés par des animateurs pour agrémenter les visites sensorielles des familles et offrir aux enfants des moyens de découvrir autrement le monde des cinq sens.

"Les animations de l'été sont des moments forts qui éveillent les sens et font découvrir des lieux cachés de Houtopia, spécifiquement dédiés aux animations, souligne la directrice Delphine Didriche. Notre équipe pédagogique a mis en place cinq ateliers quotidiens. Le premier proposera un théâtre d'ombres. Ensuite, les petits visiteurs iront à la découverte de l'œuvre de l'artiste houffalois. Des ateliers culinaire, créatif ainsi que des petits défis sensoriels dans le dôme géodésique seront également proposés."

L’exposition des oeuvres de Stéphane Deprée sera accessible dans l’annexe d’Houtopia du 9 juillet au 9 septembre, du mercredi au dimanche de 14h à 16h (entrée libre). Elle sera ensuite présentée dans dix centres culturels notamment à Couvin et à Athus.

"Houtopia, univers de sens" est ouvert sept jours sur sept de 10 h à 18 h durant l’été. Tarif : 11€/personne - gratuit pour les moins de 3 ans.