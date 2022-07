Vote sur la taxonomie au Parlement européen : " Un mauvais signal pour la planète"

Réuni mercredi en session plénière à Strasbourg, le Parlement européen a rejeté une résolution s’opposant à la proposition " Taxonomie" de la commission européenne qui classe le gaz et le nucléaire comme des énergies durables dans le cadre de la transition climatique.

Si la taxonomie est un outil essentiel pour impliquer les entreprises et le secteur financier dans la lutte contre le changement climatique, l’exécutif européen assure, dans sa proposition, donner la priorité au développement des énergies renouvelables tout en labélisant le gaz fossile comme énergie "durable".

Un " contre-signal", selon Benoît Lutgen, chef de la délégation belge au groupe PPE du Parlement européen et Pascal Arimont (CSP) des Engagés, qui, bien que favorables au nucléaire comme énergie de transition, ont voté pour le texte qui s'opposait à la proposition de la Commission européenne.

"Je suis déçu », a indiqué Benoît Lutgen. On ne peut pas mettre le gaz fossile, l'hydrogène et l'éolien sur un même pied et tout à coup considérer que les investissements dans le gaz sont favorables au climat. Ce vote va ouvrir la voie à des investissements massifs dans le gaz fossile et contribuer à donner un blanc-seing à ce type d’énergies, ce qui est déplorable sur le plan environnemental et en termes d'indépendance énergétique de notre continent : cela ne fait que renforcer notre double dépendance : au gaz et à Poutine. Je crains aussi que cela ne provoque des délocalisations en Belgique en détournant des investissements vers des entreprises de pays voisins. C'est donc vraiment le pire message qui pouvait être envoyé."

Le texte de la commission européenne est donc maintenu pour le moment. Il entrera en vigueur à la fin de cette année sauf si le conseil des Ministres de l’Union Europénne s’y oppose. Certains États membres pourraient intenter un recours devant la Cour de justice de l’UE. Le Luxembourg et l’Autriche en ont déjà exprimé l’intention. Cette démarche sera soutenue par Benoît Lutgen et Pascal Arimont.