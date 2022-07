Bastogne : trois chauffeur de bus molestés par un homme ivre qui a été privé de liberté

Une altercation a eu lieu ce jeudi matin à 6h30 à la gare des bus de Bastogne, rapporte le parquet du Luxembourg. Un Liégeois de 36 ans, en état de complète ébriété, a voulu monter à bord du bus de la ligne express 69 Arlon-Liège, pour rentrer chez lui après une nuit bien arrosée. Après avoir refusé de présenter son ticket, il s'en est pris au conducteur, et lui a porté des coups. Deux collègues sont intervenus et ont essuyé eux-aussi coups de pied et coups de poing, de cet individu "totalement enragé", rapporte le parquet.

Jeté hors du bus, le personnage n'en avait pas encore fini. Il a lancé des pierres et donné de nouveaux coups de pieds sur le véhicule. Il a été interpellé un peu plus loin, rue des Brasseurs, par la police locale, et a été privé de liberté. Les trois chauffeurs de la société Keolis roulant pour les TEC sont en incapacité de travail de sept jours pour le premier, et de deux et trois jours pour les deux collègues venus apporter de l'aide.

L'individu est très bien connu de la justice liégeoise. Il est poursuivi pour coups et blessures à l'encontre de personnel de services de transports publics dans l'exercice de leur fonction. Il lui sera signifié dans la journée s'il passera en comparution directe ou si l'affaire sera mise à l'instruction.