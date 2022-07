Un nouveau pôle muséal au Bastogne War Museum (vidéos)

Avec près de 2500 m2 supplémentaires, le Bastogne War Museum a doublé sa superficie ! Des aménagements ont aussi été réalisés au Bois Jacques. Après l’inauguration, en février dernier du pôle pédagogique, les deux axes du nouveau pôle muséal ont été inaugurés vendredi en présence de la ministre Valérie De Bue, du bourgmestre Benoît Lutgen et de l'administrateur-délégué de Tempora, Benoît Remiche.

" Depuis l'ouverture en 2014, le musée a accueilli plus d'un million de visiteurs, a rappelé le bourgmestre. Le nouveau pôle muséal répond aux attentes du public qui souhaite se rendre où les faits se sont passés. Il fallait pérenniser un endroit : c'est ce qui a été fait au Bois Jacques. La Ville a racheté les terrains et a veillé à faire classer le lieu au patrimoine exceptionnel de Wallonie en 2017."

La visite immersive débute, avec un audioguide, dans les salles du nouveau bâtiment. Le parcours " Générations 45" plonge le visiteur dans une rue de Bastogne en 1945. Il l’invite ensuite, à suivre par écrans interposés, un vétéran américain, Sergio, et un vétéran allemand, Karl, après la guerre.

Tous deux ont un lien particulier avec les lieux, mais ils partagent également un destin original qui s’inscrit bien dans l’Histoire de l’Europe d’après-guerre. Ces deux histoires dans l’Histoire ont été révélées grâce à la contribution des familles de ces deux vétérans qui ont mis récits et archives familiales à disposition des équipes de Tempora.

L’expérience de visite immersive se prolonge à quelques kilomètres du musée au Bois Jacques, théâtre de sanglants combats entre les armées américaines et allemandes. Rendu célèbre par la série télévisée Band of Brothers, le site est devenu au fil des années un lieu de pèlerinage où l’on peut encore observer les vestiges des "Fox Holes", ces trous creusés par les combattants pour se protéger.

Le site a fait l’objet d’importants travaux d’aménagement pour améliorer l’accueil et le confort des touristes mais aussi pour faciliter le stationnement et l’accès. Grâce à une application mobile de réalité augmentée, le visiteur est plongé dans la vie des parachutistes américains sur ce champ de bataille.

Les reconstitutions présentées à travers l’application mobile sont commentées par l’auteur et réalisateur français de la chaîne You Tube "Nota Béné", qui compte plus de 2 millions d’abonnés. Disponible en quatre langues, l’application est téléchargeable gratuitement.

Cette double inauguration clôture les travaux d’extension entrepris par la Ville de Bastogne accompagnée par Idélux Projets publics, secteur " Développement d’équipements touristiques à Bastogne". Au Bastogne War Museum l’investissement total, financé à hauteur de 6,64 millions € par le Fonds Européen de Développement Régional, s’élève à 8,71 millions € hors TVA. Au Bois Jacques, 782 000 € hors TVA ont été investis grâce à 534 000 € de subsides d’Interreg et du CGT.