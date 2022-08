Houffalize : succès de foule au 20e carnaval du soleil !

Dans le cortège carnavalesque, Vinch’1ère et Dubuiss’ 1er, reine et roi Soleil

Le retour du carnaval du soleil a attiré la foule à Houffalize. Le cortège, exceptionnel, composé d’une vingtaine de chars et groupements, a été très applaudi par le public, ravi de retrouver les festivités carnavalesques estivales.

©N.L.

La présidente du comité carnaval, Sylvie Dislaire, avait annoncé plusieurs nouveautés et il y en avait une de taille : un roi et une reine soleil ! Intronisés la veille, Vinch’1ère - Vinciane Foguenne - et Dubuiss’1er - Olivier Dubuisson - ont mis de l’ambiance dans la cité des bords de l’Ourthe.

©N.L.

Si deux dames ont déjà reçu le titre de reine Soleil – Viviane 1ère en 2012 et Val 1ère en 2017 - c’est la première fois qu’un couple " royal" préside aux festivités. Pendant un an, ils règneront ensemble et participeront aux festivités carnavalesques qui seront programmées en 2023 dans la province.

©N.L.

Les festivités de cette 20e édition se poursuivent ce dimanche avec le rondo des fanfares, l’animation " ambiance carnaval" avec Michel Meyer (20 h ) et le concert de la Bande à Lolo (22 h 30).

©N.L.