Vielsalm : le chemin de la vallée sera sécurisé

Le non-respect des panneaux " Circulation locale" chemin de la vallée à Vielsalm alimente régulièrement les débats au conseil communal.

En août 2021, notamment, la conseillère Anne Wannet avait relayé les plaintes des riverains. De nombreux automobilistes empruntent, en effet, ce tronçon comme raccourcis pour se rendre de Vielsalm à Ville-du-Bois, mettant en danger les usagers faibles.

Récemment, deux accidents, heureusement sans gravité, ont impliqué un vélo, qui circulait sur le chemin du Ravel, et une voiture qui roulait à contre-sens. Le bourgmestre vient de réunir les riverains pour décider avec eux des mesures à prendre pour sécuriser ce tronçon.

"Cette réunion a été organisée, d'une part, pour répondre aux préoccupations récurrentes des riverains incommodés par ce trafic de transit, d'autre part, pour éviter que des accidents impliquant des cyclistes ne se reproduisent", précise Elie deblire.

Les règles de circulation seront modifiées, dès que le service des travaux aura reçu les signaux, sans doute dans dix à quinze jours. Une barrière empêchant le passage des voitures sera fixée à une quinzaine de mètres de la route d’accès au club de tennis en direction du camping de la Salm.

Cette fermeture aura pour conséquence d’empêcher toute circulation de transit. La barrière sera toutefois aisément franchissable par les piétons et les cyclistes. La circulation sera possible dans les deux sens, de part et d’autre de cette barrière. L’accès au camping se fera uniquement par la rue de Hermanmont. Quant au chemin de la vallée, il ne sera accessible que par la route proche du Spar.

La signalisation en bord de voirie sera modifiée chemin de la vallée mais aussi au niveau des voiries y accédant dès que la fermeture sera effective. Un éclairage public sera placé d’un côté de la voirie au niveau de la barrière qui se trouvera du côté du camping.