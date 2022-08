Nadrin : cambriolage au bureau d’accueil du syndicat d’initiative

Le bureau d’accueil du syndicat d’initiative de l’Ourthe supérieure à Nadrin (Houffalize) a été cambriolé à deux reprises en une semaine.

Dans la nuit du 29 au 30 juillet, un ou plusieurs individus sont entrés par effraction en passant par la porte du Foyer nadrinois. Ils ont ensuite forcé la porte du syndicat d’initiative. Le contenu de la caisse, à savoir environ 350 euros, ainsi qu’un GSM ont été volés.

"Pendant la nuit du dimanche 7 au lundi 8 août, on est à nouveau entré par effraction dans le bâtiment, explique Jean-Marie Pecquet, responsable du bureau d'accueil. Les mêmes portes ont été forcées. Il n'y avait plus d'argent et tout a été retourné."

Une plainte a été déposée à la police. A ce jour, le ou les auteurs n’ont pas été identifiés.