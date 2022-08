Bâtir ensemble une société plus inclusive : un programme de parrainage de jeunes migrants

L’ASBL Live in Color a été créée à Liège il y a cinq ans pour promouvoir l’intégration des réfugiés. Un programme de parrainage qui s’adresse aux mineurs étrangers non accompagnés (MENA) mais aussi aux jeunes de moins de 23 ans et aux enfants en famille a été lancé en province de Liège. Il sera bientôt proposé dans les provinces de Luxembourg et de Namur.

Créer des liens

"Le parrainage vise à créer des liens, familiariser le jeune avec notre langue, nos coutumes et valeurs et apporter de l'écoute et de l'affection, explique Laurence Burniat, coordinatrice du parrainage au sein de l'association. Il s'agit, non pas d'assister, mais d'accompagner le ou la filleul(e) dans son cheminement d'intégration en Belgique et le sortir de l'isolement dans lequel l'exil l'a plongé."

Le parrain ou la marraine accueillera son ou sa filleule dans sa famille au moins trois fois par mois. L'occasion de partager un repas, de participer ensemble à des activités sportives ou récréatives, d'apporter un soutien scolaire. "Aucun investissement financier n'est demandé, poursuit la coordinatrice. Il faut juste de l'humanité, du temps et de l'attention à accorder."

Un suivi professionnel

L’équipe de Live in Color offre un suivi professionnel tout au long du parrainage et un véritable parcours d’intégration. En province de Luxembourg, la réunion d’information est organisée ce jeudi 25 août de 17 h 30 à 19 h, avenue Roi Baudouin, 69 à Bastogne. Les personnes intéressées pourront suivre une formation de quatre heures au cours de laquelle elles découvriront notamment le parcours migratoire et le rôle du tuteur. Ensuite, un entretien personnalisé sera organisé. Entretien au terme duquel l’équipe marquera ou non son accord sur la candidature. Une soirée d’information sera proposée, probablement en octobre, à Namur.