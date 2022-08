Bientôt une liaison cyclable entre Vielsalm et Lierneux

Le projet de création d’une liaison cyclable entre Vielsalm et Lierneux est revenu sur la table du conseil communal de Vielsalm jeudi soir. Ce projet, retardé par la crise sanitaire, est à présent bouclé. L’appel d’offres va être lancé.

La commune salmienne a répondu en mars 2019 à l’appel à projets " Subvention en mobilité active" lancé par Carolo Di Antonio, ministre de la mobilité et des transports. Lierneux a fait de même. Les deux communes ont été retenues avec à la clé une subvention de 526 000 €.

Un chemin agricole et forestier reliant les deux communes sera aménagé et sécurisé. Les piétons, cyclistes, cavaliers et personnes à mobilité réduite y auront accès. Le tronçon situé sur le territoire de la commune salmienne rejoindra Sart via Rencheux. Le coût de l’aménagement est estimé à 252 000 euros.

Dans la commune de Lierneux, le conseil communal a également marqué son accord sur le tracé. Dans ce cas, l’itinéraire, au départ de Lierneux, aboutira à Hébronval. L’estimation du coût des travaux s’élève à 275 000 euros.

En novembre 2021, le conseil communal de Vielsalm a approuvé le cahier spécial des charges, le mode de passation du marché ainsi que la convention avec la commune de Lierneux relative à la réalisation de ce marché conjoint de travaux.

En mai dernier, le Service Public de Wallonie a approuvé le projet de raccordement au RAVeL et d’itinéraire inter-villages et a invité les communes à apporter plusieurs modifications au niveau technique. Le projet corrigé sera envoyé au SPW. Le marché va, à présent, pouvoir être lancé. Si tout se déroule comme prévu, les travaux débuteront au printemps 2023.