Des " Matinées Gourmandes" tout en rose à Bastogne

Le syndicat d’Initiative de Bastogne et la Maison du Tourisme du Pays de Bastogne organisent la 3e édition des "Matinées Gourmandes" les 7, 8 et 9 octobre dans le cadre de la Semaine du Commerce équitable et de la campagne "Octobre Rose".

Comme lors des éditions précédentes, cet événement fera la part belle aux produits locaux, grâce à des petits déjeuners copieux et savoureux. Au menu, yaourts, confitures, fromage, charcuteries et autres produits de bouche du Pays de Bastogne.

Trois formules sont proposées : sucrée (12€), salée (14€) et sucrée & salée (16€). Ces petits déjeuners seront servis entre 8h et 10h au premier étage du pavillon d’accueil touristique situé sur la Place Mc Auliffe à Bastogne.

L’occasion de (re)découvrir le savoir-faire des producteurs de Bastogne, Bertogne et Sainte-Ode. Cette année, le syndicat d’Initiative de Bastogne accorde une attention particulière à la campagne " Octobre Rose" qui sensibilise à l’importance du dépistage du cancer du sein.

Dans cette optique, tous les bénéfices de ces matinées gourmandes seront reversés à l’asbl Think-Pink, active dans la lutte contre le cancer du sein.

Pour participer à l’une des trois matinées, il est obligatoire de s’inscrire par mail via events@paysdebastogne.be ou au 061 21 27 11. Les réservations sont ouvertes jusqu’au dimanche 2 octobre.