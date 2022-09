Une identité pour le Pôle culturel de Bastogne : l’appel est lancé aux Bastognards !

Comme annoncé en juin dernier, un Pôle culturel, touristique et événementiel verra le jour au cœur du Quartier latin, dans les bâtiments de l'ancien Séminaire, en 2024.

Les résidents permanents de ce Pôle, dont le centre culturel de Bastogne et le Piconrue - Musée de la Grande Ardenne, y collaboreront avec les différents acteurs culturels de Bastogne pour développer des projets, à la fois artistiques, culturels, sociaux, pédagogiques, accessibles au plus grand nombre.

Pour marquer l'identité, les atouts et le potentiel de ce nouvel outil, qui constituera un atout majeur pour Bastogne, la commune et ses partenaires souhaitent à présent lui donner un nom.

En tant que futurs usagers du Pôle, les Bastognards sont invités à faire des propositions de dénomination, l’objectif étant de donner un nom court, évocateur et accrocheur, qui parlera tant aux Bastognards qu'au public extérieur. Le Pôle aura pour vocation de faire rayonner les richesses culturelles de Bastogne le plus largement possible.

Un jury sélectionnera les meilleures propositions et les soumettra ensuite au collège communal, qui choisira la dénomination officielle du Pôle. Les propositions peuvent être envoyées avant le 21 octobre via le formulaire en ligne disponible sur www.bastogne.be