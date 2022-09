Bastogne : la plaine de jeux inaugurée au quartier de l’Indépendance

Le 11 septembre 2021, le quartier de l’Indépendance rénové était inauguré à Bastogne. Les habitants découvraient le nouveau quartier plus sûr, plus attractif et plus convivial ainsi que la nouvelle œuvre d’art "Moon in the Tree", réalisée par un duo d’artistes, Martine Feipel et Jean Bechameil, de même que la fresque " Magic Moment" du Bastognard Benny Steiver.

Un an plus tard, c’est la nouvelle plaine de jeux du quartier qui a été inaugurée par le collège communal représenté par le bourgmestre Benoît Lutgen et le Premier échevin Philippe Collignon.

©D.R.

Cette nouvelle plaine de jeux renforce encore la convivialité du quartier. Des rues et des trottoirs sécurisés, du mobilier urbain, des plantations, des parvis fleuris, de nouveaux luminaires, des zones de rencontre : autant d'aménagements qui ont permis, depuis un an, la mise en valeur du quartier de l'Indépendance.

" Les habitants du quartier bénéficient à présent d'un cadre de vie plus beau et plus sûr grâce à la revitalisation complète de la zone, qui s'est notamment dotée d'une œuvre d'art, projet artistique participatif, a rappelé le bourgmestre. La plaine de jeux constitue le point d'orgue de cette revitalisation urbaine."

L'aire de loisirs, clôturée, comprend plusieurs modules de jeux ancrés sur un revêtement coloré amortissant, qui permet aux enfants de jouer en toute sécurité. Des bancs, une table de pique-nique et des poubelles viennent compléter l'ensemble. L'espace de jeux, sécurisée via une caméra de surveillance, est accessible tous les jours.

©D.R.

Cette nouvelle infrastructure, dont le coût estimé 250 000 € a été subsidié à hauteur de près de 75 % par Infrasports, a été réalisée par l'entreprise bastognarde TVB, sélectionnée via un marché public, en collaboration avec les sociétés Luximaj et Proludic.

Le bourgmestre de Bastogne est ravi d'avoir concrétisé, avec les équipes communales et le service technique provincial ce projet qui améliore encore la convivialité. Pour rappel, la rénovation du quartier représente un investissement global de 2,5 millions d’euros, subsidié à 50% par la Région wallonne.