Un souper spectacle le 24 septembre à Bastogne

L’équipe du Quartier de l’Indépendance organise le samedi 24 septembre à 17 h 30 dans la salle située Chemin des Maïes, 121 à Bastogne, un souper spectacle. Vous pourrez y déguster des plats gourmands préparés par Fatima Eddamri et Lola Demoulin, chevilles ouvrières du comité.

" La création de ce comité de quartier est née d'une demande formulée en 2016 par la société de logements publics Haute Ardenne implantée dans cette partie de la ville, se souvient Marylène Tonka, responsable de projet pour l'ASBL Lire et Ecrire Luxembourg. Ils souhaitaient que notre association puisse donner des cours particuliers à l'une ou l'autre famille du quartier, ce que nous ne faisons pas. Au sein de notre ASBL, en effet, nous privilégions une pédagogie collective."

L’association ne ferme pas la porte pour autant. Les échanges se poursuivent et Lire et Ecrire Luxembourg décide de s’impliquer dans sa mission " d’émergence de la demande des publics éloignés des savoirs de base."

Les années qui vont suivre verront le développement d’un travail conjointement mené avec le Plan de Cohésion Sociale, dans un premier temps, avant que le Centre d’Information et d’Education Populaire ne rejoigne la réflexion.

Depuis 2019, et malgré les aléas et contraintes liées à la crise sanitaire, un groupe d’une dizaine de personnes résidant dans le quartier réfléchit à des activités culturelles, artistiques, récréatives à proposer pour faire exister ce comité mais aussi plus fondamentalement pour former une identité de quartier.

Le repas-spectacle proposé le samedi 24 septembre constitue une étape importante pour ce projet et tous ceux qui le font vivre. Tout le monde est le bienvenu. Le prix du repas (dessert compris) a été fixé à 12 euros. Les enfants jusqu’à 12 ans ne paient pas.

La soirée sera ponctuée par trois moments conviviaux. Les participants pourront ainsi suivre un défilé de mode, découvrir des textes rédigés par des membres du comité et deux saynètes humoristiques. Plus d'infos : marylene.tonka@lire-et-ecrire.be ou 0485/30.24.24