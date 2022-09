Un Houffalois en concert à l’abbaye de Clervaux

Gérard Close et Julien Landers rendront hommage à César Franck

Ce dimanche 25 septembre à 15 h, un hommage musical sera rendu à l’organiste-compositeur César Franck, à l’occasion du deuxième centenaire de sa naissance.

Né à Liège en 1822, César-Auguste Franck a été à la fois un virtuose de l’orgue mais aussi un compositeur déterminant, à la base de ce que l’on a appelé " l’Ecole d’orgue française". Restaurant le répertoire de l’orgue en lui rendant dignité et sérieux, Franck s’est aussi montré génial et audacieux.

L’orgue de l’Abbatiale de Clervaux est particulièrement adapté à la musique de Franck puisqu’il a été construit par Mutin, successeur de Cavaillé-Coll. C’est ce facteur d’orgues qui au XIXème siècle collabora avec Franck pour élaborer un type d’instrument novateur.

Deux organistes se succèderont aux claviers. Julien Landers de Clervaux, étudiant au conservatoire de Diekirch, jouera notamment la " Pièce Héroïque" et le " Prélude, fugue et variation". En deuxième partie, le Houffalois Gérard Close, familier de l’Abbaye, jouera entre autres pièces, le " Cantabile" et le "Troisième Choral". Entrée libre.