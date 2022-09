Houffalize : pas de championnat d’Europe de VTT en 2024

Jeudi soir, le conseil communal devait se prononcer sur le dépôt de la candidature de Houffalize pour organiser, en 2024, le championnat d’Europe de VTT. Le point a finalement été retiré de l’ordre du jour.

"Nous avons appris par la presse spécialisée, que l'organisation avait été confiée à la Roumanie alors que ce pays n'a pas d'expérience en la matière", a précisé l'échevin Marc Knoden. La ville où se déroulera le championnat d'Europe n'a pas encore été choisie."

L'échevin n'a pas caché sa déception. "La fédération belge devait rentrer la candidature de la Belgique. On ne comprend pas pourquoi on nous coupe ainsi l'herbe sous le pied. Nous travaillons sur ce projet depuis un an. Nous avons décidé de rencontrer l'Union cycliste européenne début novembre pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé."

Le bourgmestre Marc Caprasse, déçu lui aussi, a qualifié cette façon de faire "d’irrespectueuse".

"Houffalize a déjà prouvé qu'elle était capable d'organiser une compétition internationale, a-t-il rappelé. On apprend par la bande que le choix a déjà été effectué. La Ville a fait des investissements pour que sa candidature soit retenue. Je suis choqué par ce manque de respect."

Un parking en épis, rue de Liège

Au cours de cette séance, les mandataires ont marqué leur accord sur le projet d’aménagement d’un parking rue de Liège à Houffalize, par la SA Spar Colruyt. La conseiller de la minorité Albert Lamborelle a suggéré d’aménager un parking en épis plus sécurisant. Le bourgmestre a accepté de relayer la demande.