"Vis le Tempo", la nouvelle exposition d'Houtopia

Le temps est au centre de la nouvelle exposition interactive et sensorielle installée dans l’annexe d’Houtopia. Elle s’adresse plus particulièrement au public scolaire. "Vis le Tempo", c’est son nom, propose aux élèves un parcours au cours duquel ils s’interrogent sur la perception du temps et le lien qu’ils entretiennent avec lui.

"Notre ambition est de donner aux enfants le goût du questionnement sur ce qui semble aller de soi , par le biais d'une démarche qui repose sur deux éléments centraux : l'animation et l'interactivité des supports, a expliqué la directrice Delphine Didriche, lors de l'inauguration. Nous sommes convaincus que lorsqu'un enfant vit un apprentissage à travers son corps, il le retient plus aisément. Durant nonante minutes, les sens de l'enfant sont sollicités : il est invité à goûter, écouter, toucher, sentir…"

Pour accéder à cet espace hors du temps, les enfants doivent relever un défi qui leur permet de trouver la clé de ce nouveau monde. Une fois la porte franchie, ils comprennent qu’il leur faudra trouver un code pour ne pas rester bloqués : ils sont alors immergés dans l’atmosphère particulière du temps.

Les animations interactives se déclinent autour de cinq sous-thématiques : l’astronomie, le déroulement inéluctable, les instruments de mesure, les ressentis et les unités de temps. Chacune est adaptée au niveau des enfants, en partant du principe que certaines activités sont réservées à une tranche d’âge.

Alors que le bourgmestre de Houffalize, Marc Caprasse, saluait les interventions financières des sponsors, tout en regrettant l'absence de reconnaissance et de subsides structurels, notamment de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la députée provinciale Marie-Ève Hannard a annoncé l'octroi d'une aide financière de 3 000 € par la Province pour la mise en place de cette exposition temporaire. Elle a ajouté qu'"il était intéressant de réfléchir sur le temps dans notre société où tout va très vite, de se questionner et de prendre du recul sur nos modes de vie". Cette exposition est accessible dès ce lundi.