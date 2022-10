Crise énergétique : Vielsalm coupe l’éclairage public de minuit à 5 h à partir du 1er novembre

Thibault Willem, échevin des finances et du budget, a présenté, mardi au conseil communal de Vielsalm, la deuxième modification budgétaire de l’année, avec en toile de fond la crise énergétique.

" A l'aube d'un hiver probablement extrêmement dur sur le plan social, il y a bien peu de bonnes nouvelles", a-t-il déploré citant l'augmentation fulgurante du coût de l'énergie, la hausse continue du prix des matériaux, l'augmentation des coûts de personnel, dans un contexte d'inflation galopante.

La modification budgétaire tient donc compte de tous ces facteurs et ajuste à la hausse toute une série de postes de dépenses, alors que dans la première MB, la quasi-totalité des postes " énergies" des bâtiments communaux avaient déjà été complémentés d’environ 20 %.

"L'explosion des prix de l'électricité n'est pas encore à son maximum car nous sommes encore couverts jusque janvier-février 2023 par le marché provincial de fournitures, a précisé l'échevin. Ce marché amortit encore pour le moment le choc, mais il arrive à échéance et doit donc être relancé, alors que le contexte est très défavorable. Une augmentation de 244 % est annoncée pour l'électricité basse tension, de 330 % pour la haute tension et de 264 % pour l'éclairage public. Même si l'Administration communale est moins concernée, l'augmentation pour le gaz naturel est quant à elle estimée à 450 %."

La conseillère de la minorité Ecolo, Anne Wanet, a demandé au collège s'il a anticipé des économies et si des mesures ont déjà été prises à la piscine et au niveau de l'éclairage public. " L'éclairage des églises et des monuments a été coupé, a annoncé Thibault Willem. A partir du 1er novembre, l'éclairage public, le long des voiries communales, sera éteint de minuit à 5 heures du matin. Le personnel a été sensibilisé aux économies d'énergie à réaliser dans les bâtiments communaux. En revanche, aucune mesure d'économie n'a été prise à la piscine où d'importants travaux visant à réduire la facture énergétique ont été réalisés récemment."

Le conseiller François Rion a précisé que son groupe ne voterait pas la modification budgétaire car s’il accueille favorablement les annonces d’économie d’énergie, il regrette qu’il y ait une pression budgétaire sur les décisions visant à réduire l’impact environnemental.

Signalons encore que l’échevin des Finances et du Budget a annoncé l’octroi par la ministre Céline Tellier, de la promesse ferme de subsides pour la mise en œuvre de la liaison douce entre Vielsalm et Lierneux, via le village de Hébronval pour un montant de 556.866,20 €.