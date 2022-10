Vielsalm : un projet de trail center VTT sur le site de La Baraque de Fraiture

Au récent conseil communal de Vielsalm, le bourgmestre Elie Deblire a proposé d’approuver, en urgence, un dossier de candidature, à rentrer dans le cadre de l’appel à projet "Aménagement de trois sites dédiés au VTT", avec l’objectif de créer, sur le site de La Baraque de Fraiture, un trail center VTT.

Ce projet ambitieux, dont le coût est estimé à 1.367.365,78 euros, porte sur l’aménagement de 25 km de pistes, pour tous niveaux, sur les territoires communaux de Vielsalm et de Manhay ainsi que sur la construction de petites infrastructures en bois. Il s’inscrit dans la volonté de rentabiliser le site dont l’activité est basée essentiellement sur la pratique des sports de glisse en hiver, dans un contexte de réchauffement climatique.

Le bourgmestre a précisé que le projet a été présenté à Idélux et qu’il l’a défendu. Le dossier de candidature a été élaboré par Idélux Projet Publics et un bureau spécialisé. Des contacts ont déjà été pris avec la commune de Manhay. Si le projet est retenu une subvention de 1 million d’euros sera octroyée. Des retombées sont espérées dans les deux communes précitées mais aussi à La Roche-en-Ardenne et Houffalize. Le solde de ce projet pluri-communal pourrait être pris en charge par ces différentes communes.

Stéphanie Heyden, conseillère de la minorité Comm'Vous, a réagi en précisant que son groupe n'accepterait pas l'urgence. "Le conseil d'administration d'Idélux a marqué son accord le 16 mai et le conseil communal n'a pas été mis au courant de ce projet de grande ampleur », a-t-elle déploré. La candidature est évoquée en urgence ce mardi alors qu'elle doit rentrer avant le 14 octobre. C'est un manque de respect à l'égard des conseillers."

Le bourgmestre a rétorqué qu’il dû batailler au conseil d’administration pour défendre ce projet et qu’il avait été difficile de le convaincre de cette opportunité à saisir. Si une présentation avait été faite au conseil communal, les négociations auraient pu échouer. Finalement, le dossier a été approuvé après que la décision de l’examiner en urgence a été prise par onze voix contre cinq.