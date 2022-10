Le Panther sera de retour à Houffalize ce jeudi

Le char retrouvera sa place dans l’après-midi entre 14 h 30 et 15 h 30

La Ville de Houffalize vient de l’annoncer sur les réseaux sociaux : après une sérieuse cure de jouvence, le char Panther sera de retour ce jeudi 20 octobre entre 14 h 30 et 15 h 30. Différentes phases d'intervention sont dès à présent prévues afin de finaliser et pérenniser la restauration de l'emblématique blindé houffalois.

"Eugen Krings, restaurateur allemand de véhicules de d'engins de la seconde guerre mondiale accompagnera le châssis du Panther de Waldsolms à Houffalize , précise le communiqué. Le 4ème Bataillon du Génie de Amay assumera le levage de la tourelle à Bastogne Barraks, organe du WHI et son transport jusque Houffalize. Une grue civile des entreprises Arnould Manutention de Libramont procèdera au levage du châssis pour positionner celui-ci sur un tout nouveau socle puis recouvrera sa tourelle."

Actuellement, la couleur du char est jaune sable, correspondant à la couleur de base des engins allemands. La peinture définitive trois tons et les bons marquages seront appliqués sur site, dans les prochains jours, par des spécialistes. Enfin, les chenilles seront complétées pour compléter la restauration.

"Les travaux relatifs à l'espace mémoriel se poursuivront pour une fin de travaux estimée au printemps 2023 si les conditions climatiques le permettent, poursuit le communiqué. Le succès de la restauration proprement dite du Panther est le travail conjoint du WHI de Bastogne et de l'entreprise allemande d'Eugen Krings . Sans leur expertise et leur assiduité, ce projet n'aurait certainement pas pu être mené à bien. La Défense, au travers du 4ème Bataillon du Génie de Amay participe également au succès de cette gageure technique par son appui logistique, ses recommandations et ses encouragements."