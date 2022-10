Bastogne et Bertogne s’unissent en faveur du bien-être animal

Le bourgmestre de Bastogne, Benoît Lutgen, et l’échevin du Bien-être animal, Bertrand Moinet, ont décidé de créer un Conseil consultatif du Bien-être animal (CCBEA). Dans la logique de la procédure de fusion lancée en juin dernier, ils ont proposé à leurs homologues de Bertogne, Jean-Marc Franco et Christine Glaise, d’intégrer le processus.

" Cet outil nous manquait et nous avons accepté la proposition avec plaisir, souligne le bourgmestre de Bertogne. " Nos sommes ravis de cette bonne collaboration. Cette nouvelle commission, commune aux deux entités, sera composée de citoyens, de vétérinaires, d'agriculteurs mais aussi de mandataires communaux : la majorité sera représentée par deux Bastognards et un Bertognard. Du côté de la minorité, il y aura un seul représentant pour les deux communes."

Echevine du Bien-être animal, Christine Glaise, indique que si Bastogne a déjà mené de nombreuses actions dans ce domaine, ce n'est pas le cas à Bertogne. " J'occupe ce siège scabinal depuis mars 2022, précise-t-elle. "J'aimerais lancer une campagne de stérilisation des chats errants. La collaboration avec Bastogne va nous permettre d'avancer."

La commune de Bastogne, retenue dans le cadre d’un appel à projets, construira prochainement un chenil à proximité de la maison de repos "Sans Souci", afin que les résidents ne soient plus obligés de se séparer de leur animal de compagnie.

Un appel à candidatures a donc été lancé aux habitants des deux communes pour constituer le CCBEA, dont le rôle sera consultatif. Le groupe de travail aura pour mission de débattre des différents enjeux dans ce domaine et de fournir des recommandations, des idées et des suggestions aux autorités communales pour qu’elles développent des politiques et des projets qui tiennent compte des besoins des animaux. Le règlement d'ordre Intérieur ainsi que la composition du CCBEA seront présentés prochainement aux conseils communaux de Bastogne et de Bertogne.