Un papy hollandais de 79 ans avec 4 kg de cannabis dans le coffre à Mabompré

Il servait de "mule " et ainsi effectué une cinquantaine de voyages en 2020 et 2021 entre des dealers hollandais et des revendeurs à Aubange.

Vous vous souvenez du film La Mule (2019), de et avec Clint Eastwood, dans lequel l'acteur américain campe un pépère tranquille qui va se faire de l'or en barre en transportant de plus en plus de drogue à bord de son camion entre les USA et le Mexique ?

C’est un peu le même scénario qui a prévalu avec un citoyen hollandais de 79 ans qui, de 2020 à la fin de l’année 2021, a fait une cinquantaine de trajets entre les Pays-Bas et Aubange, où il écoulait la drogue pour des revendeurs locaux, rue du Stade.

La "mule" arrêtée de bon matin

Las pour lui, la "mule" sera interceptée le 18 décembre 2021 à 5 h 45 par la police de la route.

Celle-ci observe un véhicule hollandais roulant à vitesse élevée sur l’E 25 en direction de Bastogne (environ 140 km/h).

Les policiers contrôlent le véhicule sur l’aire d’autoroute de Bastogne, quelques km plus loin, et découvrent dans la voiture non seulement une odeur très forte d’herbe, mais aussi 4 kg de cannabis empaquetés dans des sachets dans le coffre.

Parfois 20 kg dans le coffre

Le prévenu a reconnu les faits.

Il estime que ces trajets lui apportaient "de l’adrénaline" !

Parfois, il transportait jusqu’à 20 kg par trajet.

Pour le parquet, Mme Marie-Caroline Courtoy requiert 2 ans de prison et une amende de 1000€ (x 8), ainsi que la confiscation par équivalent de 19 600 €.

Pour la défense, Me Mathieu Robert s’interroge sur la légalité des poursuites au départ d’une infraction pour excès de vitesse.

Il sollicite un sursis simple, eu égard à l’âge du prévenu et à son absence de casier judiciaire en Belgique.

La juge Anne Wiliquet rendra son jugement le 17 novembre.