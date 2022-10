Houffalize : forte augmentation de la taxe de séjour sur les gîtes

Le conseil communal a décidé de la porter de 30 à 100 € par personne et par an

Mercredi soir, le conseil communal de Houffalize a décidé de revoir à la hausse le taux de la taxe communale de séjour sur les gîtes et la tarification de l’aire pour motor-homes.

L’échevin Marc Knoden a rappelé que compte tenu de la difficulté à taxer à la nuitée, le collège a opté pour la taxe forfaitaire. Le taux était fixé à 30 € par personne annuellement pour les gîtes, chambres d’hôtes, immeubles ou appartements donnés en location pour de petites périodes. Il a proposé de le porter à 100 € par personne et par an pour les exercices 2023-2025.

"Ce taux est dans la moyenne provinciale, a-t-il précisé. Il peut être fixé à 180 € maximum. Les hébergements reconnus par le Commissariat Général au Tourisme (CGT) bénéficieront toujours d'une réduction de 50 % sur le montant de la taxe. Nous avons plus de 200 gîtes dans la commune."

L’échevin a ajouté que le taux de la taxe de séjour reste fixé annuellement à 25 € par personne pour les hôtels et à 47 € par emplacement de camping. Le collège n’a pas souhaité les revoir à la hausse car, dans ce secteur, la charge en personnel a augmenté par rapport aux années précédentes.

Le bourgmestre Marc Caprasse a rappelé que la gestion des gîtes reste problématique dans la commune de Houffalize. "Nous ne sommes pas opposés au tourisme mais il faut veiller à une juste proportionnalité entre les gîtes et les habitations. A Achouffe, par exemple, il y a plus de gîtes que d'habitations. Cette mesure n'est pas anti-touristes. En modifiant le règlement taxe, nous tentons d'améliorer la gestion."

Toujours au rayon tourisme, le collège a proposé de revoir à la hausse la tarification de l’aire pour motor-homes et de fixer la redevance communale forfaitaire à 20 € (au lieu de 15) par nuit et par motor-home. L’échevin Marc Knoden a précisé que l’aire située à proximité d’Houtopia affiche en moyenne 1 600 nuitées par an. Le bourgmestre a conclu en disant que cette augmentation restait acceptable. Les deux majorations ont été approuvées à l’unanimité.

Signalons encore que le conseil communal a ratifié, toujours unanimement, la délibération du collège relative à la coupure de l’éclairage public de minuit à 5 h du matin du 1er novembre au 31 mars 2023.