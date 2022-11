Fermeture de la Résidence de l’Ourthe à Houffalize : " Trop, c’est trop !"

Les syndicats SETCa-FGTB et CNE, en front commun dénoncent l’incertitude dans laquelle les travailleurs de la Résidence de l’Ourthe à Houffalize sont laissés avant la fermeture de l’établissement prévue à la fin de l’année.

" La maison de repos rencontre actuellement un problème lié à la reprise de l'établissement, souligne Pascale Pluymen, secrétaire permanente SETCa pour le non-marchand. Seule information connue à ce jour : elle fermera définitivement ses portes le 31 décembre 2022."

Les syndicats précisent que le groupe Vulpia, réseau de maisons de vie - de soins et de résidences-services qui gère entre autres, la MRS et RS de Libramont, a entamé des démarches auprès de l’AVIQ pour la reprise des lits et leur transfert vers Baillonville.

"Nous avons eu des contacts à plusieurs reprises avec le groupe Vulpia et la succession, indiquent les syndicats. Les réponses sont contradictoires : alors que Vulpia affirme qu'elle n'a pas encore conclu d'accord avec la succession, cette dernière annonce que la reprise est confirmée."

Ils soulignent, par ailleurs, que trois des quatre derniers résidents vont quitter la maison de repos la semaine prochaine. L’établissement ne sera dès lors plus occupé que par une seule personne âgée.

"Les travailleurs n'ont pas de réponse à leurs nombreuses questions. Ils se demandent s'ils vont être licenciés ou repris par le groupe Vulpia, poursuit Pascale Pluymen. Le front commun est sans interlocuteur pour répondre à ces questions. Le personnel fait encore son travail avec beaucoup de conscience professionnelle malgré l'irrespect dont il fait l'objet."

Les syndicats espèrent être enfin entendus et obtenir des réponses claires rapidement.