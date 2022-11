Crise énergétique : Bastogne veut conserver la magie des fêtes

La hausse des prix de l’énergie a des répercussions sur le pouvoir d’achat de la population. La Ville de Bastogne a décidé de se mobiliser pour réduire sa facture énergétique qui impacte tous les habitants. Les postes ciblés à court terme ? L’éclairage public et le chauffage des bâtiments publics.

"Nous avons répondu favorablement à la proposition d'Ores, explique Jean-Pol Besseling, échevin de l'Énergie et de l'Environnement. Depuis le 1er novembre, l'éclairage public est coupé de minuit à 5 heures du matin. Cette opération, qui se terminera le 31 mars 2023, permettra d'économiser 66 200 euros et 57 tonnes de CO 2 . Décision a, par ailleurs, été prise d'éteindre l'éclairage des monuments et du parking du centre sportif aux mêmes heures."

L’échevin précise, d’une part, que dans le centre-ville, les points lumineux situés à proximité des caméras de surveillance sont maintenus pour des raisons évidentes de sécurité publique, d’autre part, que l’éclairage public situé le long des voiries régionales, comme la Grand-rue, n’est pas coupée.

Le centre de Bastogne n’est, dès lors, pas totalement plongé dans le noir pendant la nuit.

Reste que, malgré la crise énergétique, le collège met tout en œuvre pour conserver la magie des fêtes.

"Nous avons décidé d'installer les décorations lumineuses dans les prochaines semaines, poursuit l'échevin. Déjà 100 % en LED, celles-ci seront, bien entendu, adaptées afin de réduire au maximum les coûts. Ainsi, les horaires et la période d'éclairage seront réduits. De 10 heures d'allumage quotidien pendant 50 jours, nous passerons à 8 heures par jour, durant 33 jours. Ceci permettra une économie de 8 224 KW, soit une consommation deux fois moins élevée qu'en 2021."

Sur le moyen et le long terme, en plus du remplacement progressif des lampes énergivores au sodium par des lampes LED, en cours, l'éclairage public (LED) sera diminué à 50 % de sa capacité de 22 h à 6 h, ce qui permettra une économie énergétique de 50 à 65 % (128 tonnes de CO 2 ).

Au-delà des campagnes et des opérations "grand public", comme la nuit de l’obscurité, la commune sensibilisera davantage tous les occupants des bâtiments publics - employés ouvriers, enseignants, élèves - à l’importance de consommer l’énergie de manière responsable.

Des bons gestes

Quelques bons gestes feront l’objet d’une communication en interne, comme ne pas allumer le chauffage lorsque les fenêtres sont ouvertes, bien positionner les vannes thermostatiques ou encore éteindre les ordinateurs et les électroménagers en dehors des heures de bureau.

Le collège annonce, enfin, que dès à présent, la température des bâtiments publics est maintenue à 19 degrés pendant la journée, 15 degrés la nuit, les week-ends et à 10 pendant les vacances avec l’objectif de réaliser une économie de 14 %.

Nadia Lallemant