Un projet de parc éolien controversé à Cierreux

Le collège communal de Gouvy et le mouvement citoyen "La voix de la ronce" y sont opposés

La société WattElse, implantée à Yvoir, a introduit une demande de permis unique pour construire et exploiter un parc éolien à Cierreux, sur le territoire de la commune de Gouvy. Le projet porte sur la construction de 10 éoliennes d’une puissance maximale de 4,8 MW et d’une cabine de tête comprenant un local de stockage d’énergie mais aussi sur l’aménagement d’aires de manutentions, de chemins d’accès et de pose de câbles.

Alors que l'enquête publique n'a pas encore débuté – elle est programmée du 14 novembre au 15 décembre dans les communes de Gouvy, Vielsalm et Burg-Reuland – le collège communal gouvyon a déjà fait savoir qu'il remettra un avis négatif. "Nous sommes opposés à la construction d'éoliennes sur des terrains privés car ce type de projet ne rapporte rien aux citoyens, explique l'échevin Raphaël Schneiders. L'énergie verte doit pouvoir bénéficier à tous les habitants et, pour qu'il en soit ainsi, les éoliennes doivent être implantées sur des terrains communaux."

L'échevin rappelle qu'une convention de mise à disposition de terrains communaux, situés au Bois des Ronces, a déjà été signée avec la société Luminus et que la taille du parc éolien dépendra du résultat de l'étude d'incidences. " Cette étude touche à sa fin. La demande de permis unique devrait être déposée avant la fin de l'année", précise-t-il.

Stéphane Petit, porte-parole de l'ASBL La voix de la Ronce, souligne, pour sa part, que si le mouvement citoyen reste mobilisé contre le projet communal, il s'oppose aussi au parc éolien à Cierreux. " Les arguments sont les mêmes. Nous refusons que l'on détruise ainsi la forêt et mette à mal la biodiversité. L'injection d'une grande quantité de béton dans un milieu forestier nous inquiète tout comme l'impact qu'aurait la rotation des pales sur l'avifaune", conclut-il.