Fête de clôture du Festival " Enfant(s)" le 9 novembre à Houtopia

La clôture du Festival Enfant(s), lancé le 9 juillet à Houtopia, est programmée ce mercredi 9 novembre. " Nous nous sommes tout naturellement retrouvés sur la thématique de l'enfance pour mettre sur pied ce Festival , rappelle Delphine Didriche, la directrice d'Houtopia. À nouveau, nous avons pu compter sur le soutien d'Ethias pour célébrer l'enfance autour de l'œuvre artistique de Stéphane Deprée. Cet artiste local a proposé, jusqu'à la mi-septembre, une exposition de 50 dessins sur ce thème."

Le programme pluridisciplinaire du Festival, fait de stages, expositions, conférence, théâtre, cinéma, se clôturera en apothéose avec un concert exceptionnel du Belgian National Orchestra.

" Ce concert va retracer l'histoire de la clarinette depuis l'époque des chalumeaux, instruments populaires de la fin du Moyen-Âge et ancêtre de la clarinette actuelle, poursuit Delphine Didriche. "Les enfants auront l'occasion d'entendre une œuvre artistique anonyme de cette première période, ensuite Vivaldi, Mozart, Beethvoven, Rimski-Korsakov. Tous ces compositeurs ont contribué à forger l'Orchestre Symphonique d'aujourd'hui."

La directrice ajoute que la clarinette, instrument populaire au départ, est employée aussi bien dans les fêtes villageoises, la musique Tzigane, Kletzmer et le jazz que dans les plus grandes oeuvres classiques. De plus, elle se décline en différents formats. Il existe même des orchestres de clarinettes. Le concert souhaite faire découvrir cet instrument si riche en couleurs et en sonorités.

L'après-midi de clôture offrira aussi l’occasion de revoir l’exposition de Stéphane Deprée et de découvrir le reportage réalisé par TV-Lux sur le processus de création et de réception du projet.

Une projection du court-métrage d’animation " L’enfant de la ville en bois" est également programmée ainsi que la proclamation des lauréats du concours d’écriture organisé dans le cadre de ce Festival.