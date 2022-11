Le métier de militaire présenté à 250 élèves

Le Centre d’Instruction de Base & d’Ecolage Sud (CIBE Sud) vient d’organiser sur le site houffalois de l’athénée royal Bastogne-Houffalize une activité " découverte" pour les élèves de l’athénée et des écoles communales d’Houffalize.

Devoir de mémoire

Cette démarche avait pour but de faire découvrir aux jeunes en quoi consiste le métier de militaire et les différentes missions qui peuvent leur être attribuées dans le cadre des actions Défense-Nation. A quelques jours de la commémoration de l’armistice du 11 novembre, cette visite a aussi permis de faire le lien pédagogique sur le devoir de mémoire de nos anciens.

Durant cette journée, environ 250 élèves de l’enseignement primaire et secondaire répartis en six groupes, ont pu apprécier les animations proposées dans les différents stands, comme la présentation du matériel individuel du militaire et de vision nocturne ou encore des objets explosifs inertes, le but de ce parcours étant de sensibiliser les jeunes au danger des munitions.

En partenariat avec la Ville

Cette organisation n’aurait pas pu avoir lieu sans le partenariat entre le centre d’instruction et la ville d’Houffalize représentée par le bourgmestre, Marc Caprasse, ni sans la mise à disposition des salles de classes et des parkings par la direction de l’athénée Bastogne-Houffalize.

A travers cette journée, le CIBE Sud a mis en lumière, d’une part, les différentes facettes du métier de militaire à la Défense, d’autre part l’importance du « devoir de mémoire ».