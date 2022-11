Des services aux citoyens à la gare de Gouvy

La maison des jeunes MJ23 s’est installée, en lieu et place, des anciens guichets

Une antenne communale proposant des services aux citoyens vient d’ouvrir à la gare de Gouvy. La maison des jeunes MJ 23 est la première à y avoir pris ses quartiers.

" Nous avons répondu à un appel à projets, rappelle l’échevin Raphaël Schneiders. La commune a signé une convention avec la SNCB, avec l’objectif de développer une collaboration pour occuper un espace au sein de la gare, à la suite de la fermeture des guichets."

Des travaux d’aménagement ont été réalisés et l’antenne a pu ouvrir ses portes au début du mois d’octobre. " La localisation idéale de la gare, au centre de Gouvy, permettra à la commune de proposer des services locaux tant pour la jeunesse que pour l’emploi, le logement et l’énergie", poursuit l’échevin.

Située dans l’arrondissement de Bastogne, la gare de Gouvy accueille chaque semaine près de 1 500 voyageurs et propose deux liaisons par heure : l’une vers Liège-Guillemins, l’autre vers Luxembourg ville. Une partie du personnel de la SNCB a été maintenue. Tous les locaux ne sont, dès lors, pas confiés à la gestion communale.

Ce bureau décentralisé est idéalement situé et permet aux habitants de la commune de profiter de nombreux services. À proximité du centre et des commerces, il est très accessible via les transports en commun.

L’antenne propose déjà des services d’accueil de la jeunesse. D’autres permanences d’organismes devraient s’y implanter prochainement. " La maison de l’emploi de même que l’association de promotion du logement, via le Miroir Vagabond, devraient s’installer prochainement. Des discussions sont, par ailleurs, en cours avec l’ASBL Living Together et les responsables du guichet de l’énergie. Ces espaces sont mis à disposition par la commune à titre gratuit”, précise Raphaël Schneiders.

L’appel à projet auquel la commune a répondu favorablement s’inscrit dans l’initiative " La Vie en Gare" par laquelle la SNCB encourage, en concertation avec les communes, le développement de projets locaux à finalité sociale, sociétale ou environnementale. L’objectif ? Déployer des activités pour créer un lien avec l’environnement local et valoriser au mieux les espaces inutilisés dans les gares.