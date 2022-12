Voyage au paradis ? Un jeu sur le parcours des migrants

”Cet outil de sensibilisation est né d’une réflexion dans le cadre d’une formation en alphabétisation à Bastogne, explique Rita Stilmant, directrice de Lire et Écrire Luxembourg. Deux groupes d’apprenants ont eu l’idée de créer un jeu sur le thème de la migration. Ils ont été soutenus, dans leur démarche par deux formatrices, Maryse Pochet et Isabelle Burnotte, et par des représentants de la Ludothèque de Bastogne.”

Les allochtones se sont inspirés de leur vécu pour construire, étape par étape, le parcours du migrant. “Voyage au paradis ? comporte trois parties, poursuit Rita Stilmant. Chacune correspond à une étape du voyage : le départ de son village, et les raisons qui poussent le migrant sur le chemin de l’exil. Ensuite, la traversée périlleuse de la Méditerranée et, enfin, l’arrivée dans le pays d’accueil.”

Cette réflexion n’a pas pour but de raviver des souvenirs douloureux mais d’inviter au dialogue interculturel. Elle favorise le vivre ensemble. “Cet outil, similaire à un jeu de coopération, entend bousculer les idées reçues et travailler sur les préjugés. Le joueur, qui se glisse dans la peau d’un migrant, comprend ce qu’il a traversé avant d’arriver chez nous et est invité à dépasser ses préjugés. Un livret pédagogique fournit des explications et reprend les récits des différents intervenants.”

Le 19 janvier, une formation sera proposée à Libramont, en partenariat avec le centre régional d’intégration en province de Luxembourg (CRILUX), afin de permettre, à des associations, par exemple, d’organiser des animations sur le thème de la migration. Ce jeu, fabriqué en 500 exemplaires, accessible aux enfants à partir de 8 ans, est disponible, sur demande, au prix de 75 euros. Plus d’infos : 061/41 44 92.