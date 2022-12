Au chalet de location, Roch Gobels a loué les premières luges de la saison. “Les saisons précédentes ont été catastrophiques, notamment à cause de la crise Covid, rappelle-t-il. À présent, toutes les mesures sanitaires ont été levées et on espère que la neige tombera en quantité suffisante. Cinq centimètres, c’est bien pour la luge mais pas assez pour le ski.”

À la direction du centre Adeps salmien, Julie Léonard, 46 ans, de Bastogne, régente en éducation physique, a succédé à Arnaud Dubois, le 1er octobre. “L’ouverture officielle de la piste de luge, prévue ce mercredi, coïncidera avec la réouverture de la cafétéria, explique-t-elle. La gestion a été modifiée. Elle rouvrira pour le compte de l’ASBL” Pistes de ski de La Baraque de Fraiture” et sera accessible tous les jours de 11 heures à 17 heures.”

Dès son entrée en fonction, la nouvelle directrice, qui a travaillé durant 20 ans au centre Adeps d’Engreux, en qualité de responsable des activités, a veillé à sécuriser les pistes, notamment en plaçant des filets, et à remettre en ordre les installations et les remonte-pentes. Tous les contrôles ont été effectués par la société Vinçotte.

” Aujourd’hui, nous sommes prêts à accueillir les amateurs de luge et les skieurs. Nous espérons que les chutes de neige annoncées permettront d’étoffer la couche neigeuse et de rouvrir les pistes de ski, dès ce mercredi, ou, à tout le moins, samedi ou dimanche.”

La réouverture de la cafétéria procurera du travail à une ou deux personnes. “Actuellement, l’équipe est très réduite : elle se compose d’un directeur et d’un ouvrier. Elle sera renforcée, dès ce mercredi. Il s’agira d’étudiants, de demandeurs d’emploi ou de personnes qui souhaitent faire des extras, en marge de leur activité professionnelle. L’équipe pourrait encore être complétée par la suite sur base de l’évolution de la fréquentation du site”, conclut la nouvelle directrice.