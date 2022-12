Samedi, près de 300 soldats de la 101e division aéroportée, qui, vu le contexte de la guerre en Ukraine, sont casernés en Europe, ont participé au cortège patriotique du 78e anniversaire de la bataille des Ardennes. Dans la foulée, ils ont procédé à une cérémonie de réengagement sous le commandement de leur Général, Joseph P. Mc Gee.

Une présence militaire inédite que le bourgmestre Benoît Lutgen, a saluée en invitant le général de la 101e division aéroportée à participer au traditionnel jet de noix du balcon de l’Hôtel de Ville. Marta Barandiy (association Promote Ukraine), qui représentait le peuple ukrainien pour l’occasion, faisait également partie des personnalités apparues au balcon.

Les vétérans américains revenus à Bastogne 78 ans après la Bataille des Ardennes ont, eux aussi, été mis à l’honneur après le cortège patriotique par le bourgmestre, Michaël Adler, Julie Smith, et Thomas Barrett, respectivement ambassadeurs des États-Unis en Belgique, à l’OTAN et au Luxembourg. Citons également la présence de Martin Kotthaus, ambassadeur d’Allemagne en Belgique.

En marge de ce moment fort des commémorations, de nombreuses activités ont également contribué à faire de ce week-end un véritable succès.

Citons la marche du périmètre, qui a rassemblé près de 2 500 marcheurs, les différents moments de rencontre avec auteurs et vétérans, les démonstrations et la bourse aux livres d’histoires au Bastogne War Museum, les expositions et les reconstitutions aux Bastogne Barracks, les visites guidées de l’asbl Bastogne Memorial, la séance de dédicaces du vétéran Vince Speranza au musée de la 101e Airborne ou encore, le marché de Noël ambiance années '40 du syndicat d’initiative.

Plusieurs rendez-vous sont encore au programme de ce dimanche, dont l’exposition de véhicules militaires d’époque et d’aujourd’hui, de 12 h 30 à 14 heures et de 15 heures à 16 h 30 au Quartier latin. À partir de 14 h 30, près de 120 véhicules défileront dans la Grand-rue.