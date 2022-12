La neige arrive: vers un ouverture des pistes de ski ce mercredi à la Baraque de Fraiture ?

” La neige tombée dans la nuit du 4 au 5 décembre s’est maintenue grâce au gel, puis a été recouverte par du givre”, souligne-t-elle. Des chutes de neige sont annoncées pour la nuit de mardi à mercredi et la journée de mercredi. On espère qu’elle va tomber en quantité pour pouvoir, enfin, accueillir les premiers skieurs de la saison.”

Lundi, le téléphone n’arrêtait pas de sonner. “Les amateurs de glisse ont hâte de chausser des skis, poursuit-elle. Ils téléphonent pour connaître le bulletin d’enneigement. On leur conseille de se renseigner sur le site internet la station.be et sur la page Facebook de la Station où il est mis à jour régulièrement. Actuellement, seule la piste de luge est accessible.”

Julie Léonard était au four et au moulin entre les appels téléphoniques à gérer et l’encadrement des travaux préparatoires à la réouverture des pistes de ski. “La semaine dernière, nous avons ouvert la rotonde située au pied de la piste de luge. Des boissons chaudes et froides y ont été servies. Il est prévu de rouvrir cet espace dès ce samedi, dans le cas où les pistes de ski ne seraient pas encore praticables.”

Cheffe des activités au centre Adeps d’Engreux (Houffalize) durant 20 ans, la Bastognarde qui a succédé à Arnaud Dubois, pour une période de deux ans, avec l’objectif de redéployer les activités en dehors des périodes de neige, en organisant notamment des journées sportives, est soutenue par les membres de son ancienne équipe. Lundi, ils étaient une petite dizaine d’Engreux à lui donner un coup de main pour placer les filets de protection sur la piste de luge et remettre la cafétéria en ordre.

” La cafétéria est fermée depuis 2019, précise-t-elle. Des travaux sont en cours pour permettre à nouveau l’accès, dès la réouverture des pistes de ski. Les gens pourront s’y installer pour y être au chaud. L’ancien point de vente ne sera pas accessible dans l’immédiat. Des boissons seront mises en vente à la rotonde et au bar situé à l’extérieur. Deux foodtrucks proposeront, entre-autres, des hamburgers et des churros.”

En attendant la neige skiable en Ardenne, Roch Goebels poursuit, au chalet de Ski Action, à La Baraque de Fraiture, la location de luges et du matériel de sports d’hiver pour pratiquer le ski en montagne.