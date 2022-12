” Le contrôle effectué par les services du SPW IAS confirme que la proposition commune de fusion est complète. Avec cette décision, la première étape du processus est donc respectée”, précise le ministre dans un communiqué.

Le texte de l’avant-projet de décret sera déposé au gouvernement par le ministre Christophe Collignon avant fin décembre, et transmis au parlement une fois qu’il aura terminé son parcours gouvernemental. Au plus tard pour le 31 mars, le parlement sera amené à se prononcer sur la proposition de fusion.

”Il était indispensable d’encourager les communes à procéder à des fusions volontaires même si force est de constater que le mécanisme n’a pas rencontré le succès escompté, souligne le ministre. Néanmoins, pour ce projet, la population de la nouvelle entité dépasserait les 20 000 habitants, lui offrant de disposer de ressources qui lui permettraient de mieux affronter les défis futurs, qu’ils soient financiers, sociaux, environnementaux, technologiques. Une fusion permet en effet de bénéficier d’effets d’échelle en faveur des infrastructures et services – CPAS et services sociaux, soutien aux entreprises et commerçants, attractivité touristique – et de les optimiser dans un volume d’emploi préservé.”

En ce qui concerne l’unique projet de fusion, le ministre rappelle que la nouvelle entité composée des communes de Bastogne et Bertogne serait a priori la plus grande commune de Wallonie et de Belgique en termes de superficie, s’étendant sur 264,69 km². Tournai – 215 km2 – perdrait donc son titre.

Christophe Collignon rappelle, par ailleurs, qu’en 2021, Bastogne comptait 16 296 habitants, Bertogne, 3 750. La nouvelle entité compterait donc 20 046 habitants.

Au niveau financier, toujours selon le ministre, une fusion générerait des économies récurrentes notamment via la réduction du nombre de mandataires estimées à 125 000 € par an, et une diminution potentielle du niveau d’endettement de 28 % grâce au bonus financier - estimé à 10,02 millions € - octroyé par la Wallonie.