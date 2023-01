Bastogne : Il menace de couper des têtes !

Ceylan, un Bastognard âgé de 44 ans, encourt une peine d’un an de prison devant la cour d’appel de Liège pour avoir harcelé, menacé et frappé son ancienne compagne. Il doit répondre d’une période infractionnelle située entre le 2er juillet et le 7 décembre 2021. Selon plusieurs intervenants, l’homme estimerait son rôle de patriarche de manière tout à fait rétrograde. En effet, selon sa compagne, il lui aurait interdit de travailler, de sortir, de voir des gens en dehors de ceux qu’il déciderait, mais également d’avoir des contacts avec sa famille. Une version totalement démentie par l’avocat du prévenu qui estime que l’on fait un procès d’intention à son client parce que ce dernier est d’origine turque.