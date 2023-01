Bastogne : Tabassé et percuté par une voiture

Les deux groupes ont été mis à la porte de l’établissement. Un des jeunes qui a agressé Mathis a été blessé à la main en lui portant des coups. Le groupe s’est rendu à l’hôpital avant de revenir sur place. Ces derniers ont ensuite constaté que le Bastognard et son ami se trouvaient toujours à l’endroit. Ces jeunes ont alors appelé des renforts pour mener une expédition punitive.

Abandonné en plein milieu du boulevard !

Quatre jeunes ont agressé Mathis tandis que deux autres s’en sont pris à son ami. Mathis a été une nouvelle fois frappé. Il a perdu connaissance en plein milieu d’un des boulevards les plus fréquentés de Liège tandis que les auteurs prenaient la fuite. Une première voiture a réussi à éviter le corps inanimé du jeune homme, mais pas la seconde. Le conducteur, un passager et deux jeunes filles qui se trouvaient dans la voiture ont ensuite pris la fuite à pied. Le conducteur ne possédait pas le permis, son véhicule n’était pas en ordre de contrôle technique et il a admis qu’il avait bu de la vodka avant de prendre le volant.

Le seul jeune qui appartenait au groupe qui a porté des coups au Bastognard a fait appel de sa condamnation. “Je me suis retiré parce que j’avais peur de prendre des coups”, a-t-il déclaré devant les magistrats de la cour d’appel. “Je n’ai pas voulu toutes les conséquences qui sont arrivées à la victime. Je ne voudrais pas que l’on pense que je ne suis pas touché par ce qui lui arrive. Je me permets de dire que j’ai eu écho de ses problèmes et cela m’a tracassé. Je prends conscience du drame provoqué envers la victime.”

Les magistrats ont estimé qu’il était en partie responsable du drame qui est survenu. Il a été condamné au pénal. Au civil, il devra en outre payer un total de plus de 3 700 euros aux parties civiles.